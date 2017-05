Politiadvokat Kari Bjørsnøs i Trøndelag politidistrikt forteller at 38 år gamle Råger Holte på Ler ble drept med bajonett. Tidligere har politiet gått ut med at en kniv var drapsvåpenet.

Om drapsvåpenet

- Vi mener at en bajonett var drapsvåpenet, sier Bjørsnøs.

Bajonett er ifølge Wikipedia, et våpen med blad som monteres i eller ved munningen på et gevær. Hvem som eide våpenet, vil Bjørsnøs ikke si noe om. Bjørsnøs opplyser at den drapssiktede 27-åringen i avhør har benektet at et slikt våpen er brukt.

- Avdøde ble påført flere stikkskader i overkroppen, og vi mener at stikkskadene førte til at han omkom, sier Bjørsnøs.

Politiadvokaten ønsker ikke å si noe om Råger Holte døde momentant, og om han var påført skader som følge slåssinga som ifølge forsvarer Arve Opdahl, pågikk i boligen Holte leide på Ler. Ifølge en sakkyndig rapport døde Råger Holte på etternatta eller om morgenen 24. januar.

Har kartlagt bevegelser

Forsvarer Opdahl har opplyst at andre kan ha kommet til huset der Holte bodde, etter at den drapssiktede 27-åringen forlot boligen.

- Gjennom etterforskninga har vi kartlagt bevegelser i området rundt, og vi finner ikke grunn til å tro at det har vært noen andre inne i boligen etter at den drapssiktede forlot boligen, sier Bjørsnøs.

Nytt fengslingsmøte

Torsdag er det nytt fengslingsmøte for 27-åringen, og Bjørsnøs forteller at politiet vil begjære fire nye uker i varetekt.

- Gjentakelsesfare er begrunnelsen som før, sier Bjørsnøs.

27-åringen er tidligere dømt i en annen sak, og han er tiltalt for vold og trusler i en sak han skulle ha møtt i sist vinter. For snart fire uker siden kom det fram at 27-åringen er anmeldt for vold i fengselet der han sitter i varetekt.

Politiet vil ikke begjære brev- og besøksforbud, og Bjørsnøs sier at det skyldes at det ikke er fare for bevisforspillelse. 27-åringen har anke t alle tidligere kjennelser i Sør-Trøndelag tingrett, og hver gang har Frostating lagmannsrett avvist anken. Han har ikke erkjent straffeskyld.

Etterforskninga

Opprinnelig hadde politiet bebudet at etterforskninga ville være ferdig i løpet av mai.

- Vi er ikke ferdig med etterforskninga. Det gjenstår noen vitneavhør og analyse av tekniske spor. Dessuten venter vi på svar på den rettspsykiatriske undersøkelsen, og fristen der er 15. juni, sier Bjørsnøs.

Den drapssiktede 27-åringen var inne til avhør 23. mai, og Bjørsnøs forteller at avhøret ble gjennomført.

Bjørsnøs anslår at saken vil bli oversendt til statsadvokaten med forslag til tiltale i slutten av juni. Rettssaken er berammet til 16. oktober, og det er satt av fire uker til saken.

Tre personer ble siktet etter drapet, og Bjørsnøs sier at mistanken mot to av dem er svekket. Siktelsen mot to av dem er fortsatt opprettholdt, og Bjørsnøs sier at saken mot de to avgjøres samtidig som at saken mot 27-åringen påtaleavgjøres av Riksadvokaten.

Trønderbladet har foreløpig ikke fått noen kommentar fra forsvarer Arve Opdahl. Opdahl har tidligere opplyst at det blir to forsvarere under rettssaken fordi det er en alvorlig sak og en sak med mange dokumenter.