Fant påkjørt rådyr

Tirsdag morgen fikk politiet melding om at det var funnet et dødt rådyr på E6.

- Det var en som har sett det døde rådyret, og så varslet oss. Rådyret var påkjørt omtrent en kilometer sør for Hovin, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

I det siste har det vært en del viltpåkjørsler. Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor og viltansvarlig Ole John Sæther i Melhus kommune har tidligere bedt om at folk varsler fra om de kjører på vilt for å unngå lidelser for dyret.