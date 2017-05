Ørn kan ha tatt lam

Nina Bratt Staverløkk forteller at ørn mest trolig har tatt to lam i Soknedal. Det skjedde dagen etter at sauene var sluppet på beite.

Så ørnen

- Mannen min og datteren min skulle gå vanlig tilsyn på mandag. Da så de at ei ørn satt på et lam. Ørnen lettet da de kom ganske nært inntil, og den satte seg i et tre, sier Staverløkk.

Rovviltkontakten ble varslet, og Staverløkk sier at det kom folk for å se på lammene.

- De sa at lammene var så skadet at det var vanskelig å si om ørna hadde tatt livet av dem, og dødsårsak ble notert som usikker. Vi kunne se spor i gresset som kunne tyde på at lammene var flyttet på, sier Staverløkk.

Sen lamming

Siden det var sen lamming i år, var sau og lam nettopp sluppet ut på innmarka. Staverløkk forteller at datteren har 25-30 sauer med lam.

- Lammene var ikke store siden det var sen lamming. Før vi kan slippe dem til fjells, er vi avhengig av at seterveien er åpnet og vi håper det skjer om 2-3 uker. Sauene og lammene pleier å beite på Sandfjellet og Kufjellet, sier Staverløkk.

Tidligere har familien vært forskånet for tap av lam og sauer som følge av rovdyr.

- En tenker på at sauene og lammene kan bli tatt av jerv eller bjørn, men ikke på at ørn kan gjøre det. Dette var ei svær ørn, og vi tror det er ei havørn. Vi har tidligere sett ørn i området, forteller Staverløkk.

Staverløkk forteller at de tidigere har hatt lama, og at lamaene forsøkte å beskytte sauene og lammene om lamaene opplevde noe som en truende situasjon.

- Hvis vi fortsatt hadde hatt lamaene, kan det være at ørnen ikke ville ha nærmet seg, sier Staverløkk.