Ønsker 110 km/t på E6

Farten skal opp på E6, og Nye Veier har bebudet at det kan bli endringer på den vedtatte traseen for E6 Melhus-Ulsberg.

12. juni kommer Nye Veier til Melhus for å ha møte med blant annet ordfører Gunnar Krogstad. Under kommunestyremøtet i Melhus opplyste ordføreren at hensikten med møtet er å gå gjennom hvordan den vedtatte E6-traseen kan optimaliseres for å få økt hastigheten til 110 km/t. Ved å korte ned reisetida, kan den samfunnsøkonomiske nytten økes, mener Nye Veier. Da Trønderbladet skrev om Nye Veiers fartsvisjon for E6 fra Melhus til Ulsberg, vakte det oppsikt og andre medier fulgte opp saken.

Skal ny E6 ha 110-sone, forutsetter det ifølge Nye Veier blant annet stivere veilinje og god sikt.

Blir lykkelig av fire felt og 110-sone Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) holdt en entusiastisk åpning av Nye Veiers trøndelagskontor, og sa at i talen blant annet at vi ikke må bli deppa av bompenger. Han erklærte at han blir lykkelig av at E6 får fire felt og 110-sone.

Under møtet med Nye Veier vil den politiske ledelsen i Melhus også ta opp ønsket om å få bygd E6-ramper på Skjerdingstad så fort som mulig. I forslag til Nasjonal transportplan har Statens vegvesen fått oppdraget med å utvide E6 Melhus til fire felt, men melhusordføreren tror det er sannsynlig at Nye Veier får oppdraget. Melhus kommunestyre har vedtatt å bruke av regnskapsoverskuddet fra i fjor til å delta i et spleiselag for E6-ramper.