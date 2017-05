Politiet ryddet opp i språkforvirring

Politiet ble oppringt etter et sammenstøt på E6 i Soknedal søndag ettermiddag. Under forbikjøring hadde de to bilen kommet borti hverandre. Begge stoppet, men det oppstod misforståelser og uklarheter mellom førerne på grunn av språkproblemer, opplyser politiet. De fant ingen grunn til å rykke ut, men bistod på telefon til de to fikk fylt ut skademelding og kom til forståelse med hverandre. Bilene kom seg av vegen, og det oppstod ikke problemer for annen trafikk.

