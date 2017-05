Gav fartsbot etter tips fra publikum

Andre vegfarende hadde tipset politiet om høg fart på E6, og politiet rykket ut for å sjekke den aktuelle bilføreren. Vedkommende ble stoppet på Kvål cirka klokka 20.30 søndag, etter å ha blitt målt til 105 kilometer i timen i 80-sone. Føreren var en mann på 30 år fra Steinkjer. Han fikk kjøre videre, men ble ilagt et forelegg for fartsovertredelse. Politiets operasjonsleder opplyser at det ikke var mistanke om rus eller andre ulovlige forhold rundt kjøringa.

Tatt med falskt førerkort UP med kontroll på Støren.