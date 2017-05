Øvde på å takle livstruende vold

Over 40 personer var involvert i en stor beredskapsøvelse i sentrum av Melhus tirsdag ettermiddag. Det ble øvd på tiltak i forbindelse med alvorlige voldsepisoder.

Hovedansvaret for planlegging av scenariet var fastlege ved Gaula legesenter, Bjørn Reseke, samt lokal leder for ambulansetjenesten, Jorg Jørgensen. Også lokalt politi og Gauldal brann og redning var tett på i planlegginga. Melhus Røde Kors stilte velvillig opp og bidro sterkt til at dette ble en vellykket og autentisk øvelse, forklarer kommuneoverlege Lene Stene Salberg. Hun sier de også hadde god hjelp fra en egen operatør ved AMK-sentralen ved St. Olavs hospital, som bisto slik at alle faktorer ble så autentiske som mulig.

Ny forskrift krever øvelser

Kommuneoverlegen skriver i en rapport etter øvelsen:

«Initiativet kom fra Melhus kommune som oppfølging av bl.a. ny akuttmedisinforskrift, krav til kommunen om beredskap og i dette krav om øvelser og samtrening mellom nødetater. Tema for øvelsen var pågående livstruende vold (PLIVO), og primært var dette en øvelse for fastlegene og deres medarbeidere på legekontorene. Alle slike hendelser vil imidlertid kreve innsats også fra de øvrige nødetatene ambulanse, brann og politi, som alle raskt sa ja til å delta. Kort oppsummert var alle etater svært fornøyd med øvelsen, og alle opplevde nytte og mye læring. Dette vil vi gjøre igjen for å være med å gjøre Melhus til et tryggere sted å bo – og for at innbyggerne skal få best mulig hjelp dersom ulykken rammer.»

Totalt ble øvelsen gjentatt tre ganger, med korte evalueringer mellom, og alle nødetater var i aksjon på ulike tidspunkt.