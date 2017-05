Fortsatt mye vann i elvene

Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser på sin nettside at prognose viser stor vannføring i elver sør for Trondheimsfjorden, og at det er flom i elver som Gaula.

De siste par dagene har det regnet kraftig, og det kan komme enda mer regn på søndag. Prognosene til NVE viser at vannstanden i elvene sør for Trondheimsfjorden vil minke i helga. Vannføringa i Gaulfossen har vært oppe i 800 kubikkmeter i sekundet, og det er litt under såkalt middelflom.

Mye vann i elvene Gaula og Sokna er blant elvene som er flomstore.

Gaula har vokst seg stor i det siste, og bekrefter ordtaket om at Gaula flør når heggen blomstrer. Det er også sagt om flomstor elv at laksen går opp på floa. FIskesesongen i Gaula starter 1. juni.

Bildet av den storvokste Gaula er tatt ved Kvålsbrua. Sommeren 1940 ble den daværende brua tatt av flomvannet.