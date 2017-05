Populært båthus på Korsvegen

Det nye båthuset ved Gaustadvatnet på Korsvegen blir offisielt tatt i bruk 14. juni. Det forteller lærer Gjermund Eid som opplyser at det blir offisiell åpning med snorklipping. Eid forteller at det blir ei offisiell markering for båthuset på dagtid for elevene og på kveldstid for andre som vil komme dit.

Flere hjelpere

Båthuset er bygd av Eid skole og barnehage, og mange har også bidratt med dugnad. I tillegg er det kommet støtte fra næringslivet, forteller Eid.

- Jeg vil skryte av grunneier Ole Johnny Eid som vi har leieavtale med, sier Gjermund Eid.

Båthus ligger ved Gaustadvatnet, og fungerer både som lagringsplass for båter og som gapahuk.

- Området er åpent for alle. Kanoene vil bli låst inn i båthuset når de ikke er i bruk, sier Eid.

Turmål

Det er allerede blitt svært populært å dra til båthuset, og området brukes både av elever på skolen og av turgåere. Avstanden dit er ikke lenger enn at turen er godt egnet også for yngre barn.

- Det er et veldig fint båthus, og det er fint å dra hit. En kan ta med matpakke. Jeg tror alle vil få veldig mye glede av båthuset, sier Maria Raphaug som var på tur til båthuset sist søndag.