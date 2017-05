Politistasjon sør kommer ikke til Melhus

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag avgjort at politistasjon sør ikke kommer til Melhus, men blir lagt til Trondheim slik politimesteren ønsket. Det framkommer i svarbrevet til Melhus som klaget på at politidirektørens beslultning om å legge politistasjon sør til Trondheim. Departementet varsler i svarbrevet at det ikke er mulig å klage på departementets beslutning.

Flere på Heimdal

Ifølge departementet er det gode politifaglige vurderinger som ligger bak å legge begge politistasjonene til Trondheim, og at den ene legges til Heimdal i stedet for til Melhus. Blant argumentene til politimesteren er at 80 prosent av befolkninga i området Heimdal, Melhus og Klæbu, er på Heimdal. Videre har politimesteren overfor departementet argumentert for at Heimdal er det området i Trondheim med størst tetthet av personer med fremmedkulturell bakgrunn, og at Heimdal har et stort statlig mottak.

Sju kommuner i Sør-Trøndelag støttet klagen fra Melhus på at politistasjon sør skulle legges til Heimdal, men ingen ble altså hørt. Sør-Trøndelag KS årsmøte var nærmest enstemmig i at de ønsket politistasjon sør utenom Trondheim. Ordfører Sivert Moen kalte det absurd å legge politistasjon sør til Trondheim.

I proposisjonen Stortinget behandlet om politireformen heter det "det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor"

Melhus lensmannskontor ble stengt tidligere i år som følge av etterforskninga av drapet på Ler, og lensmann Monica Brækken har varslet at kontoret neppe åpner igjen.

To næringsaktører i Melhus la inn tilbud på lokaler for politistasjon sør, men fikk tidlig i prosessen beskjed om at Melhus ikke var aktuell fordi Melhus ikke er i Trondheim.

Melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap) har vært kritisk til prosessen og kalte den for en skinnprosess, men får ikke medhold hos departementet.

Politistasjon sør kommer altså på Heimdal, og de kommunene som vil sokne til denne politistasjonen, er Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen og Røros.

Innen 15. juni får Melhus en politikontakt. Midtre Gauldal beholder sitt lensmannskontor. Trondheim får to politistasjoner slik politimester Nils Kristian Moe har ønsket, og Trondheim får også felles operasjonssentral for Trøndelag fra i høst.

115 legges ned

Justisministeren har sagt sitt. 115 av politiet tjenestesteder blir lagt ned. Det nye Politi-Norge får 225 tjenestesteder, mot 340 lensmannskontorer og politistasjoner i dag, ifølge Politidirektoratet.

– Nå kan politidistriktene starte arbeidet med å gjennomføre endringene i den lokale organiseringen. Dette er siste fase med strukturendringer, og det vil ta tid å få den nye organiseringen på plass med innplassering av medarbeidere og stenging av kontorer som skal avvikles, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NTB.

Noen få endringer

Bare én av de 72 klagene som kom inn etter at Politidirektoratet la fram sitt forslag til ny tjenestestruktur, ble tatt til følge. I tillegg har departementet i sin runde tatt klagene fra Hemnes i Nordland politidistrikt, Stranda i Møre og Romsdal politidistrikt og Aurland i Vest politidistrikt til følge. Disse kommunene får dermed beholde sitt tjenestested.

– Det er nærmeste patrulje som avgjør politiets responstid, og ikke avstanden til nærmeste lensmannskontor. Hver klage har blitt behandlet grundig og individuelt i departementet, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Han understreker at «beslutningen er endelige».

