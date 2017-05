Envina vil ikke betale eiendomsskatt for nyanlegget

Envina har fått fritak fra eiendomsskatt i Midtre Gauldal, og søker nå om fritak også i Melhus. Søknaden ble behandlet av Melhus kommunestyret tirsdag kveld, og gjelder et beløp på 25.000 kroner i året.

Pr. i dag har det interkommunale renovasjonsselskapet 1 eiendom, og det er på Støren. I Melhus leier Envina areal av Melhus kommune til gjenvinningsstasjoner samt leier bygg av kommunen til hovedkontor.

Det nye anlegget

Når Envina er ferdig med det nye hovedanlegget som bygges i Hofstad næringspark, vil Envina eie både tomt og bygg.

Daglig leder Erik Fenstad opplyser at Envina har kjøpt to tomter. Ambisjonen til Envina er å få bygd Midt-Norges beste gjenvinningsanlegg.

- Den ene tomta som er kjøpt av Envina Næring AS på omtrent fem dekar, skal vi selvsagt svare eiendomsskatt for på lik linje med det som andre næringsselskaper som eier tomter i kommunen. Når det gjelder tomta som Envina IKS har kjøpt til gjenvinningsstasjon og drift av renovasjonstjenesten, så har vi søkt om fritak i henhold til paragrafen 7a som gir rom for dette. Eiendomsskatten som er utskrevet her, er på cirka 25.000 kroner pr. år, opplyser Fenstad.

Anbefaling

Rådmannen anbefalte kommunestyret å gi fritak. Til Trønderbladet sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap) at det kan være aktuelt å gi fritak for eiendomsskatt, og da fordi innbyggerne vil måtte betale eiendomsskatt gjennom økte avgifter til Envina.

Under kommunestyremøtet presiserte ordføreren at søknaden gjaldt næringsdelen, og Guro Angell Gimse (H) sa at det handler om selvkostprinisppet slik at fritak for eiendomsskatt vil komme alle innbyggerne til gode. Siden renovasjon er basert på selvkost, ville krav om eiendomsskatt ha ført til at avgiftene måtte økes.

I søknaden om fritaket var det vist til en paragraf om fritak der kommunen kan gi fritak til organisasjoner, stiftelser og andre som har en virksomhet som gagner kommunen.