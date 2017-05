Over 50 stilte på dugnad

I regi av Eid skole lages det nå et båthus ved Gaustadvatnet. På lørdag hadde Eid oppvekstsenter invitert til dugnad, og over 50 personer med stort og smått stilte opp med gravemaskin, trillebår og river for å lage vei bort til båthuset.

Veien ble ferdig på noen timer i solsteken.

Denne plassen skal både brukes som en alternativ læringsarena for elever ved Eid skole, men også som et turmål og et rekreasjonssted for hele bygda.