Har funnet seg til rette i Engan

Det er nå drøye tre måneder siden Lysgården flyttet sin virksomhet fra det gamle bygget på Korsen, til de midlertidige lokalene i Engan. De holder nå til i Engan, rett overfor NorService. Her er det helt greit å være i byggeperioden, sier leder Siv Singsaas.

Lunsj i kantina

I kantina treffer vi Kari Beate Kolstad, Astrid Irene Markhus og Svein Erik Østhus, mens de spiser lunsjen sin. De gleder seg til et nytt bygg står ferdig. Denne dagen er Svein Erik på verkstedet, og produserer kiler. Kari Beate strikker. Det er noe hun kan. Hun strikker mye også hjemme.

– Jeg har ingen fritidsproblemer, jeg nei, fastslår hun.

Hun sender også en god del av det hun strikker «nedi landom», som hun sier.

– De trenger det, så jeg sender noen poser.

Også for Astrid er strikkinga favorittjobben, men i dag lager hun tennbrikettene «Fyr i en fart».

Jobb, sosialt og trim

Siv Singsaas er leder på Lysgården, en jobb hun har hatt i litt over ett år.

De har måttet gjøre noen tilpasninger av bygget, for å få det til å fungere som arbeidsplassen for de til de som jobber her.

Lysgården er et produksjonsrettet dagsenter. Målet er at de som jobber her skal være i aktivitet og få en meningsfull hverdag sammen med sine kolleger. Arbeidsoppgavene er tilpasset, her er det mulig for alle å finne arbeidsoppgaver.

Tilbudet, som startet opp mot slutten av 1980-tallet, tilbyr i dag arbeid for 17 brukere og sju ansatte.

– Behovet er større. Vi vil ha mulighet til å gi tilbud til enda flere i nytt bygg, sier Siv Singsaas.

I tillegg til arbeidsøkta, prøver de også å få inn en liten trimøkt hver dag. De er ofte ute og går en tur i nærområdet. Svømmehallen og gymsalen er også i bruk, men det var lettere da de holdt til på Korsen.

Singsaas beskriver en svært givende jobb. Hun understreker hvor viktig det er for dem som jobber på Lysgården å ha en jobb å gå til hver dag.

– Jobb er viktig for oss alle sammen, det gir døgnrytme, man er en del av et fellesskap. Man får følelsen av å bidra og yte. Dette er skikkelig flinke folk. De lager så mye fint, og de får brukt evnene sine på en god måte.

Gleder seg til nytt bygg

Nå arbeides det med planer for et nytt bygg, som blir tilpasset bruken. Målet er å bygge et bygg som har tilstrekkelig kapasitet til behovet som vil komme i fremtiden, og at løsningene blir fleksible slik at rommene kan brukes til flere formål.

Singsaas forteller at de har fått være med i prosessen, og kommet med innspill på hvordan de ønsker å ha det.

Behovet for nytt bygg har vært stort i mange år.

– Det er virkelig en milepæl at det gamle bygget er revet, og at vi har kommet så langt i planene, sier Singsaas.

Hun sier de fikk mye god hjelp av kommunen under flyttingen, som var en stor prosess. Mye inventar måtte ned til Engan, og både Eiendom- og kommunalteknikk, vaktmesterkorpset og ASVO hjalp til.

Variert produksjon

På Lysgården produserer de trevarer, keramikk og lager tekstiler. Trevirket spenner fra kileproduksjon til lokale byggevareprodusenter og -forretninger. De lager også fuglebur, benker og pyntegjenstander. De produserer også mye keramikk, og de strikker, syr, tover og hekler.

I tillegg har de sitt eget produkt: «Fyr i en fart». Det er tennbriketter som de lager av sammen rullede aviser som dypper i talg, som igjen er oppvarmede talgstumper.

Alle produktene de lager selges fra Lysgårdens egen butikk.

20 millioner

Gamle Lysgården er nå revet, og målet er å starte opp bygginga av nytt bygg i løpet av året.

– Det er finjusteringer igjen, bedyrer enhetsleder Arnfinn Solem.

Han sier at de nå jobber med små justeringer i prosjektet, for å få det til å komme innunder ramma på 20 millioner kroner.

Bygget blir på totalt 1200 kvadratmeter, 600 i hver etasje. Det blir bygd med kjeller og en etasje. Han anslår at byggetiden vil ta 1,5 år.

Planene om bygging av ny Lysgård har vært der i mange år, men blitt utsatt i flere omganger. Nå er det vedtatt, og bevilgningen gitt. Da har Solem trua på at det endelig blir.