Bøndene aksjonerer

Bondelagene varsler at de i dag vil ha aksjoner for å vise sin misnøye med at jordbruksforhandlingene er brutt.

Stor avstand førte til brudd i jordbruksforhandlingene. Nå håper bondeorganisasjonene i følge NTB at Stortinget bidrar med mer penger.

– Vi har hatt utfordringer med voksende arbeidsløshet og i en slik tid mener jeg at jordbruket som andre må vise den samme moderasjonen. Jeg var allikevel innstilt på å gi bøndene høyere inntektsutvikling enn andre grupper. Men vi kan ikke gi bøndene 9 prosent inntektsutvikling når andre grupper kan forvente 3, konstaterer Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

NTB skriver at Landbruksdepartementet og jordbruksorganisasjonene tirsdag bekreftet brudd i årets jordbruksforhandlinger. Forhandlingene har pågått siden 5. mai og var på overtid siden 15. mai. Statens første tilbud hadde en ramme på 410 millioner kroner. Det siste tilbudet før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.