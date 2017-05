USA-besøk på Trøndertun

Tidligere i år hadde Trøndertun folkehøgskole besøk av ungdommer, lærer og foreldre fra Colorado i USA, og for alle unntatt en, var det første gangen de var i Norge.

Utveksling

Assisterende rektor Bjørnar Sørenge forteller at Trøndertun har hatt utvekslingsprogram med Boulder High School i Colorado siden 2006. I starten var det utveksling annethvert år, og så ble det litt oftere. Hvert tredje Trøndertun-kull får muligheten til å dra til Colorado. Under utvekslinga i USA bor ungdommene hos vertsfamilier, mens de amerianske besøkende bodde i paviljongen på Tambartun.

Tidligere har to elever fra Boulder High School vært et helt skoleår på Trøndertun folkehøgskole.

I vår var ei gruppe på 20 fra Colorado på Trøndertun, og de fikk med seg severdigheter som Røros og Trondheim i tillegg til aktiviteter på Trøndertun. En av dem var Sara King som er leder for foreldreforeninga for musikk, mens Beau Bryson er lærer.

- Som lærer synes jeg det var veldig bra program her i Melhus. Det er bra for elevene å få komme hit, og de møter ungdommer på samme alder, sier Bryson.

Elever fra Trøndertun skulle senere på besøk til Colorado. Skolen er for øvrig kjent for reiseaktivitet, og har hatt tradisjon for besøk i New York.

Mer avslappet

De amerikanske elevene likte seg godt i Norge.

- Det er veldig vakkert her, og en mer avslappet stemning. Det har vært interessant å høre om historien, og folk er stolte over historien knyttet til dette stedet. Alle har vært veldig hyggelige, og det hadde vært veldig kult å få komme tilbake, forteller elevene.

Snø er intet ukjent fenomen for elevene, og de forteller at stedet de kommer fra, ligger i nærheten av Rocky Mountains.