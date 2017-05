Husklage førte fram

Både naboer og Eindrides Vel klaget da komite for teknikk og miljø i Melhus ga tillatelse til et funkispreget hus i Eindrides veg på Gimse. Klagerne mener at huset som er i to etasjer, bryter med byggestilen i feltet som i hovedsak er fra 1970-tallet. I tillegg mener de at det nye huset er for dominerende. Resten av husene i boligfeltet er stort sett i én etasje.

Klagen ble oversendt til Fylkesmannen, og nå har direktør Kjetil Ollestad og assisterende direktør Trond Flydal gjort vedtak om at saken sendes tilbake til Melhus. Fylkesmannen vil at komite for teknikk og miljø skal behandle saken på nytt. Begrunnelsen fra Fylkesmannen er at vedtaket i komiteen er beheftet med saksbehandlingsfeil.

Ifølge Fylkesmannen mangler henvisning til regelverk og hva som er utgangspunktet for kommunens eventuelle vurdering av tiltakets høyde og plassering. Fylkesmannen peker på at kommunens vedtak mangler bestemmelse om høyde og plassering. Naboer har klaget på at det nye huset kan gi innsyn og skygge.

Tidligere er saken behandlet to ganger i komite for teknikk og miljø, og skal altså tilbake dit for en tredje gang.

- Jeg skjønner at huset kan virke dominerende, og spesielt for dem som bor litt lavt i terrenget. Feltet er nesten 50 år gammelt, og når en bor i et boligfelt, må en forvente endringer. Hva som er pent, avhenger av øyet som ser, sa komiteleder Mikal Kvaal (H) da komiteen behandlet saken i desember.

Det omtalte huset skulle føres opp på ei tomt der det tidligere huset brant opp. Marit Steen og Nils Petter Svendsen Aune har søkt om å sette opp eneboligen som altså er tenkt i to etasjer med flatt tak og takterrasse.