Politiet melder søndag at det er skade på fylkesveg 30 i Singsås, og at Veitrafikksentralen skal varsle entreprenøren.

Veien skal ha seget ned omtrent 20 centimeter på en strekning av 10 meter, og dette skal ha skjedd i ytterkant av veien.

- Det var en drosjesjåfør som varslet fra til oss, sier operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt.

Tiller opplyser at politiet ikke har rykket ut til stedet, og operasjonslederen sier også at politiet ikke har fått melding om at det er trafikale hindringer på veien.