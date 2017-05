Ja og nei til hytta som helårsbolig

Å bo hele året på hytta i Stranda hyttefelt på Hølonda er ikke greit, mener Melhus formannskap som ga avslag til et par som søkte om å få gjøre om den nybygde hytta til bolig. Ekteparet ønsket å flytte til hytta på permanent basis fordi gården de har, er planlagt overført til en slektning.

Rådmannen anbefalte avslag til ekteparet, og viste blant annet til at det ikke går gang- og sykkelvei forbi Stranda.

Mattilsynet klaget

Derimot har en som har søkt om å få gjøre om en fritidseiendom ved Gurisvatnet på Hølonda til bolig, fått ja fra formannskapet. Eiendommen var opprinnelig en landbrukseiendom, og søkeren kjøpte eiendommen i 2010 med tanke på helårs bosetting. Men i den saken har Mattilsynet fremmet innsigelse.

Formannskapet godtar ikke klagen fra Mattilsynet, og opprettholder tillatelsen til denne søkeren. Mattilsynet har klaget fordi fritididseiendommen ligger i nedslagsfeltet for drikkevannskilde, men formannskapet mener at nedslagsfeltet totalt sett er veldig lite bebygd.

- I tillegg er Korsvegen vassverk i sluttfasen for utredning av ny grunnvannsressurs, heter det blant annet i vedtaket.

Ifølge formannskapet vil omgjøring fra fritidsbolig til helårsbolig medføre bedre sikring av avløp. Formannskapet har satt som vilkår at avløpsanlegget anlegges i tråd med klausuleringsbestemmelsene for Benna og Grøtvatnet. At denne hytteeeieren får ja, vil ikke skape presedens ifølge formannskapet.

Hvorfor forskjell?

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) sier at eieren av fritidseiendommen ved Gurisvatnet på Hølonda fikk ja fordi det har vært fast bosetting der før. Når det gjelder hytta i Stranda hyttefelt på Hølonda, mener ordføreren at hyttefelt er for hytter.

- Det er rom for et visst skjønn, og vi må vurdere hver enkelt sak. Det er viktig at vi får til likebehandling. Det er det offentlige pålagt, sier Krogstad.