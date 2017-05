Hvordan blir 17.mai-været?

Været på 17.mai er alltid et spenningsmoment, og siden mange skal være utendørs, er mange opptatt av om det blir solskinn eller paraplyvær.

Prognosene fra Meteorologisk institutt viser at det mest trolig blir oppholdsvær på nasjonaldagen, og at det kan bli sol og 15 grader. Det viser i alle fall prognosen for Kotsøy værstasjon. Værmeldinga for Melhus og Soknedal viser overskyet vær, men også der 14-15 grader.

Hvit maimorgen Vårkulden fortsetter, og mange våknet til hvit maimorgen.

På Kotsøy ble det målt 16,1 grader klokka 11 i dag søndag. 5. mai ble målt 19,1 grader på Kotsøy. Snittemperaturen siste 30 døgn er 1,3 grader under normalen. Det kaldeste som er målt siste 30 døgn, er minus 7,5 grader og det ble målt så sent som 24. april.

