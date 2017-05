- Trygt å spise kylling

Rema 1000 varsler at alle prøveresultater fra Norsk Kylling på Støren viser at det ikke er helsefarlige verdier av e.coli-bakterier i kylling.

Torsdag kveld trakk Rema 1000 og Norsk Kylling et større parti kyllingprodukter etter funn av forhøyet forekomst av tarmbakterier (e.coli).

Ville være sikker

- Vi har forsikret oss at det ikke er tekniske feil i fabrikk eller ved arbeidsrutiner, opplyser administrerende direktør Kjell Stokbakken ved Norsk Kylling.

Stokbakken sier at det var naturlig å gå hardt ut siden det handler om helse.

- Vi så en høyere verdi enn vi var vant til å se. Verdien var innenfor normalen, sier Stokbakken til Trønderbladet.

Stokbakken forteller at når analyser av de mange prøvene viste helt tydelig at alt var greit, ble sperringa opphevet.

- Vi mener at dette er et eksempel på at vi har kontroll. Alt det du ser av kylling i butikken, er trygt å spise, forklarer Stokbakken.

Rådet er fortsatt at kylling skal varmebehandles, og Stokbakken sier at det er viktig å ha god kjøkkenhygiene slik det alltid er blitt anbefalt.

Hva sperringa av kyllingprodukter har kostet Norsk Kylling, har Stokbakken ikke regnet på.

- Det kommer i andre rekke, sier Stokbakken.

Ny fabrikk

Som kjent har styret for Norsk Kylling vedtatt at det skal bygges en ny fabrikk, og Stokbakken sier at det forholder han seg til.

- Beslutningen om ny fabrikk står, og det pågår en prosess rundt å finne ny lokasjon, sier Stokbakken.