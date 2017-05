Satte i gang valgkampen

I dag lørdag hadde Arbeiderpartiet valgkampstart, og i Melhus var det stand flere steder. I Melhus sentrum sto blant annet partisekretær Kjersti Stenseng på stand. Hun skriver i en e-post at denne lørdagen er Arbeiderpartiets nasjonale kampanjedag. Stenseng var på en turne i Trondheims nabokommuner i sør.

I løpet av kampanjen skal det deles ut 200.000 løpesedler.

Lundamo

På Lundamo hadde Arbeiderpartiet også stand, og der var det lokale partifolk som serverte kaffe, drops og løpesedler.

- Det er første gang vi har stand i år, og Arbeiderpartiet har en vårkampanje. Jeg føler at vi bør starte så smått, sier Jørn Ove Moen fra Lundamo Arbeidersamfunn.

Moen forteller at han er opptatt av å gjøre forskjellene mellom folk mindre. Dessuten er han opptatt av boligpolitikk.

- Jeg er glad for at det ser ut til at det blir boligsalg her på Lundamo før sommeren, og da blir det også satt i gang bygging av gang- og sykkelveien som også er etterlengtet.

AUF var også representert på standen på Lundamo, og Liv Irene Bjerksetmyr forteller at helse, eldre og skole er viktigere for henne enn skattekutt.

- Arbeiderpartiet har jo allerede styringa i Melhus, sier Nora Emilie Økdal fra AUF.