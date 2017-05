Dømt for kjøring i hasjrus

En mann i 40-årene fra Midtre Gauldal er dømt til betinget fengsel i 26 dager, ei bot på 43.000 kroner, 2000 kroner i saksomkostninger og tap av førerrett i 18 måneder etter å ha kjørt i hasjrus og for oppbevaring av narkotika.

Ifølge Sør-Trøndelag tingrett var det skjerpende at mannen kjørte i ruspåvirket tilstand i åtte mil før han ble stanset av politiet i Trondheim. Kjøringa foregikk på E6. I retten forklarte tiltalte at han røyker hasj nå og da som selvmedisinering, og at han var i en vanskelig livsfase. Men retten mener dette ikke var formidlende omstendigheter.

Tiltalen gjaldt hasjrøyking 4. januar i år og kjøring i ruspåvirket tilstand på E6 dagen etter. Da han ble stanset, oppbevarte han 15 gram hasj som han skal ha kjøpt i Trondheim. I retten erkjente mannen oppbevaring og røyking av hasj, men nektet for å ha vært påvirket av narkotika under kjøringa. Blodprøve viste imidlertid ifølge retten at han var ruspåvirket da han ble stoppet av politiet.

Ifølge retten hadde mannen en ruspåvirkning som tilsvarte en promille mellom 0,5 og 1,2. Retten har ikke funnet det bevist at tiltalte ruskjørte med viten og vilje, men mener det var uaktsomt av ham å kjøre så kort tid etter inntaket av hasj.