Brennende motorsag ga skade på bil

- En bil har fått en skade på grunn av at det begynte å brenne i en motorsag, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Tiller opplyser at bilen var i Singsås. Det var lørdag klokka 17 at politiet fikk melding om at en bil var blitt nedsotet. Den sto ifølge politiet, parkert på privat eiendom.

- Inne i bilen var det ei motorsag som var brukt dagen før. Bilen er blitt fraktet til verksted, og skal undersøkes av politiet, sier Tiller.