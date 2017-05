Håper på gode prøvesvar på lørdag

- Vi tar veldig mange prøver, sier administrerende direktør Kjell Stokbakken ved Norsk Kylling.

Sperret salg

Fredag varslet Rema 1000 at det var funnet E.coli-bakterier hos Norsk Kylling, og at salget av produkter produsert fra 4. mai og utover ble sperret. E.coli-bakterier er tarmbakterier som finnes hos dyr og mennesker, og kan gi diare. For utsatte grupper som små barn, kan denne bakterien gi nyresvikt.

Administrerende direktør Stokbakken forteller at det er tatt mange prøver for å finne kilden til E.coli-bakteriene, og han håper å ha svar på hva funnet av E.coli-bakterier i en prøve skyldes, i løpet av lørdagen. Prøvene tas i fabrikken på Støren, og sendes til et laboratorium utenfor fabrikken.

- E.coli-bakterier finnes overalt, og derfor skal en varmebehandle kjøtt. Bakteriene kan komme fra kyllinger som er levert til fabrikken eller fra en annen kilde. Alle slakterier har samme problematikk. Vi ville være helt sikre på at det ikke var noen fare, og derfor ble salget av disse varene sperret, sier Stokbakken.

Stokbakken forteller at bakteriefunnet skjedde 9. mai, og at det ble besluttet at alt salg av varer produsert i perioden 4. mai-10. mai skulle sperres.

- Varene er trukket tilbake fra butikkene, og den kyllingen som folk finner i butikken nå, er helt trygg å spise, forklarer Stokbakken.

Fortsetter slaktinga

Stokbakken forteller at drifta ved Norsk Kylling går som normalt, og at det også blir drift i helga.

- Fuglene skal slaktes, og vi ser ingen grunn til å stanse inntaket. Kjøttet pakkes og legges på kjølelager, sier Stokbakken.

Funnet av E.coli i en prøve er noe Stokbakken sier at han gjerne skulle ha vært foruten.

- Alle ansatte synes dette er trasig. Vi har jobbet hardt og mye for å ha full kontroll, sier Stokbakken.