Fant tarmbakterier i kylling fra Norsk Kylling

Rema 1000 opplyser på sin nettside at det er påvist E.coli i et kyllingparti fra Norsk Kylling, og at dette partiet er solgt i Rema 1000-butikker.

- Kontrollrutiner sent torsdag kveld viser funn av E.coli i rå og noen fryste kyllingprodukter i et parti fra Norsk Kyllng. På nåværende tidspunkt ønsker vi å være på den sikre siden og sperrer salget og går bredt ut for å sikre oss at kundene våre får denne informasjonen, uttaler kvalitetssjef Martina Rabsch i Rema 1000 på kjedens egen nettside

Rema 1000 ber kunder som har kjøpt produktene i perioden 4. -10. mai om å kaste varen, og lover at kundene får pengene tilbake. Produktene er sperret for salg ifølge Rema 1000.