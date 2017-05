Gjør Røros-distriktet kjent for matkultur

For første gang er det opprettet en nordisk matpris, Embla, som skal representere det ypperste innen nordisk matkultur og matidentitet. Siden 14. mars i år har man kunnet nominere kandidater i Norge, og juryarbeidet er nå avsluttet, etter at 38 kandidater er vurdert. Røros skal konkurrere i kategorien «Årets mat-destinasjon». Det er to samarbeidsorganisasjoner som står bak Røros som matsted, nemlig Rørosmat og Destinasjon Røros. I Rørosmat inngår Rørosmeieriet, hvor flere økologiske produsenter i Gauldalen leverer mjølk, samt Hognabrygg i Singsås.

Øker interessen

Den nordiske matprisen ble etablert for å styrke nordisk matidentitet og matkultur, og samtidig øke interessen for nordisk mat utenfor Norden. Prisen skal deles ut hvert annet år, og i år er det Danmark som er vertsland for Embla.

Seks nordiske landbruksorganisasjoner samlet under NBC (Nordiske Bondeorganisasjoners Centralråd) står bak prisen, som støttes økonomisk av Nordisk Ministerråd. Norges Bondelag har hatt én representant i den norske juryen.

De nordiske vinnerne i sine klasser blir kåret under matfestivalen Copenhagen Cooking den 23.-24. august, av en nordisk jury.

I godt selskap

Alle nominerte er: