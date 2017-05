Maria Langland Nyutstumo (Sp) foreslo i komité for teknikk og miljø i Melhus at kommunen setter i gang en prosess for å få innført båndtvang i skiløyper.

– Bruken av slike løyper er stor, og det er nødvendig at båndtvangen også gjelder der, heter det i innspillet fra Nyutstumo.

Nyutstumo varslet i møtet at hun vil komme med en interpellasjon om båndtvang under komitemøtet 15. mai.

For noen år siden ble ei lokal forskrift om båndtvang vedtatt, og i den heter det at det er båndtvang i lysløyper og på kirkegårder. Forskrifta omfatter ikke preparerte skiløyper som den på Langmyra og den på Jårakjølen.

Ønsker båndtvang i skiløypa Jårakjølens Venner forventer at hundeeiere har kontroll på hundene sine, og at det ryddes opp etter hunder.

Jårakjølens Venner har ønsket båndtvang også på Jårakjølen, men har ikke hatt lovmessig hjemmel for å innføre det. Foreninga har begrunnet ønsket med hensynet til sikkerheten for skiløpere.

Les også: Mattilsynet minnet om båndtvang fra 1. april

Den generelle båndtvangen gjelder i perioden 1. april til 20. august.