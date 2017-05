59 horgbygger med rive og spade

Horg kirkegård er klar til 17. mai-feiringen!

Ikke mindre enn 59 personer møtte opp på den årvisse og vårlige dugnaden som forgikk 9. mai. Med river, spader, piasavakoster og trillebårer i hopetall, ble hele kirkegården forvandlet til noe i retning av et parkanlegg på snaue tre timer.

Etter at jobben var gjort, ble det servert kaffe, kaker, snitter, pølser og brød, som takk for innsatsen. Per H. Gylland hadde ansvaret for organiseringen, noe han uttrykte var en utrolig enkel oppgave med en slik oppslutning.

Eli Støland takket til slutt, på vegne av Horg menighetsråd, for en flott innsats og vel utført arbeid.