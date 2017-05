Ungene på Brekkåsen fant mye søppel

1. trinn på Brekk-åsen skole med lærerne Mia og Randi, har hatt Ruskenaksjon i nærområdet. De fant masse som absolutt ikke hører hjemme i naturen. De fortalte at det kunne se ut som at publikum på fotballbanen kaster fra seg søppel på feil sted. Klassen ventet også spent på at neste års 1. trinn skulle komme på besøk denne dagen. Alle elevene hadde skrevet lange, hyggelige velkomstbrev til sine kommende skolekamerater.

Marit Volden, rektor ved Brekkåsen skole