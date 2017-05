- Kjenner igjen noen av de kristne og humanistiske grunnverdier

Jan Egeland mottar Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris i Nidarosdomen 30. mai. Han er den første som mottar denne prisen, som deles ut av Nidaros bispedømmeråd.

Prisen er opprettet i navnet til biskop Arne Fjellbu, som var et tydelig symbol for kirkens motstand mot nazistyret i andre verdenskrig og en sterk forkjemper for menneskets verdi og rettigheter. Prisvinneren som i dag er generalsekretær i Flyktninghjelpen, har i hele sitt voksne liv vært en frontkjemper for menneskerettigheter og for mennesker som er rammet av krig, konflikt, nød og forfølgelse, sier Nidaros bispedømmeråd i en pressemelding.

- I Jan Egelands liv og engasjement kjenner vi igjen noen av de kristne og humanistiske grunnverdier som preget biskop Arne Fjellbu i hans liv og gjerning, sier biskop Tor Singsaas, som leder styret for kirke- og samfunnsprisen.

