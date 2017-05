Blir nedrent av passkunder

Mandag ble 30 pass ekspedert på Midtre Gauldal lensmannskontor på Støren, og framover ventes enda flere passkunder.

- Har dere fått mange passkunder?

- Å ja, sier konsulent Kjellrun Haugen.

Haugen rekker såvidt å telle opp antall utstedte pass på mandag før hun må løpe for å ta seg av passkunder som venter i dag tirsdag.

Fra Trondheim

Mange av passkundene kommer fra Trondheim. Der må folk ifølge Adresseavisen, må vente halvannen måned på nytt pass. Ifølge Adresseavisen er passkøene mye kortere i andre byer.

- Det er spesielt på onsdager og fredager at det kommer mange fra Trondheim. Da er det drop in, men mange kommer så langt bak i køa at de gir opp, sier Haugen.

På Støren er det mulig å ordne pass uten å måtte bestille time.

Må få inn hjelp

Den store pågangen av passkunder har ført til at Midtre Gauldal lensmannskontor har måttet hente inn hjelp fra Rennebu lensmannskontor. Midtre Gauldal lensmannskontor har lånt ut ressurser til Melhus der drapssaken på Ler fortsatt er under etterforskning.

Dagen etter Kristi Himmelfartsdag (25. mai) er dagen da mange satser på å ta med seg ungene til lensmannskontoret for å ordne med pass til sommerferien.

- Vi har stengt denne inneklemtdagen, varsler Haugen.

Melhus lensmannskontor er stengt som følge av etterforskninga av drapssaken på Ler, og det fører også til at en del fra Melhus drar til Støren.

- Det kommer en del fra Melhus, og det gjelder også våpensøknader, forteller Haugen.

Også i fjor var det stor pågang av passkunder til Støren.