På EU-midler i Melhus

– Jeg visste ingenting om Norge før jeg valgte å dra hit, sier Lena Stüber (18) fra Tyskland.

Goodbye

Etter kort tid lærte hun seg litt norsk, og tilbake har hun gitt tyskkunnskaper til elever på Øya videregående skole. En dag i uka er hun hos Melhus arbeidssenter, og ikke alle synes det er like lett å kommunisere med Lena på engelsk som Lena også kan.

– Goodbye, sier Terje Skjærvold med et smil til Lena.

Det betyr ikke at han vil at Lena skal dra, men er det er ordet han bruker om Lena. Terje Skjærvold rister på hodet når han blir spurt om han kan snakke engelsk, men språkutfordringer er ingen hindring. Lena er blitt svært populær på Melhus arbeidssenter, og ansatt Bente Brandsæter forteller at Lena er et veldig positivt innslag.

– Hun er ventet hver onsdag, og hun er imøtekommende. Lena er ei flott jente som vi ble glad i med en gang, sier Brandsæter.

Melhus arbeidssenter har 15 ansatte og 45–50 brukere, og mottoet til arbeidssenteret som har fått godt skussmål fra besøkende, er «Verdsettende fellesskap».

Skravler mens de rydder Ibrahim og Bente finner mye rart mens de rydder, men bevarer humøret likevel.

Fra ulike land

Det er første gang Øya videregående skole er med i det EU-støttede Erasmus+-programmet. De frivillige Lena Stüber fra Tyskland, Melisa Kocyilmaz fra Tyrkia, Clément Cotillard fra Frankrike og Damian Kopycinski fra Polen er på skolen fram til 31. mai.

–De danner et fellesskap, og dette har vært så vellykket at skolen har sendt søknad om en forlengelse. Ved å få besøk av elever fra Europa, har vi fått et vindu ut mot verden. Våre elever får bli kjent med elever fra resten av Europa, og vennskapet gir knagger til å bli kjent med noe nytt. Når de kjenner Lena fra Tyskland, kjenner de på en måte Tyskland. Mange elever har ikke vært ute og reist. De har vært i Syden, og det er begrenset hvor mye de har sett fra stranda, sier lærer og prosjektleder Margit Lea Myklebust fra Øya videregående skole.

Skoler i Norge får støtte fra EU-programmet European Voluntary Service selv om Norge ikke er med i EU, og de som får tilbud om å dra som frivillig til et annet land gjennom EU-programmet, er i alderen 17 til 30 år.

– Øya videregående skole har i formålsparagrafen at vi skal bli internasjonale, og det er viktig å bli kjent med kulturforskjeller i Europa. Det tror jeg hjelper oss i undervisninga i mange fag, sier Myklebust.

Lærer bort tysk

Lena er altså en av de fire elevene skolen har, og alle fire bor på Kvål gjesteheim dette skoleåret. I starten syntes Lena det var vanskelig å være elev i Norge siden hun ikke kunne språket. Men etter hvert lærte hun seg noen år, og hun har vært inne i tyskklassen for å hjelpe norske elever med språkundervisninga.

– Jeg er inne i forskjellige klasser, og så liker jeg gårdsdrift. Jeg har en venn som er fra gård, forklarer Lena.

Ved juletider besøkte Lena Melhus arbeidssenter, og hun fikk lyst til å være på arbeidssenteret en gang i uka. Foreløpig har hun ikke bestemt seg for hvilket yrke hun vil velge i framtida. På arbeidssenteret har Lena blant annet vært med på vedarbeid og snekkering.

Foreldrene til Lena har vært på besøk på Kvål, og Lena forteller at de deltok i en tysktime.

Oppholdet på Kvål har gitt Lena muligheten til å prøve seg på skigåing, men nå venter hun på sommeren.