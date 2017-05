Måtte avlyse politisk møte etter mange forfall

Så mange meldte forfall til komitemøtet for oppvekst og kultur at komiteleder Berit Wold Fjelle (Ap) måtte avlyse komitemøtet.

Ny opplevelse

- Jeg kan ikke komme på at vi har utsatt et komitemøte før, sier komiteleder Berit Wold Fjelle som var blant dem som måtte melde avbud til møtet.

Wold Fjelle forteller at møtet ble avlyst etter at administrasjonen var kommet så langt ned på varamannslista at det ikke var flere å ta av.

- Det var ingen saker det hastet med, og det er bare snakk om to ukers utsettelse, sier Wold Fjelle.

Komitemøtet skulle ha vært holdt 26. april, og medlemmene skulle blant annet behandle Melhus kommunes uttalelse til ønsket fra Øya videregående skole og ungdomsskole om å utvide ungdomsskolen, kulturminneplanen, vurdering for grunnskolen og retningslinjer for det nye instrument- og uniformsfondet.

Wold Fjelle opplyser at hun konsulterte rådmannen angående det store fraværet til komitemøtet, og at hun fikk tilbakemelding om at det var ok å avlyse møtet.

Forfallsgrunner

- I utgangspunktet er det administrasjonen som gir fritak når noen melder forfall. Det kan være flere grunner til fravær som tjenestereiser, sykdom, ferie eller arbeidsmessige forhold. Mange har jobber der de reiser mye. Vi liker at folk er aktive i arbeidslivet, sier Wold Fjelle.

Andre møter med forfall

I 2017 har komité for oppvekst og kultur hatt møte 8. februar og 27. februar. Til det første møtet hadde 4 av 11 medlemmer forfall, mens det var ingen forfall til møtet 27. februar. 26. april ble altså møtet avlyst på grunn av mange forfall.

Komité for helse og oppvekst hadde møte 8. februar der 3 av 11 meldte forfall. Til møtet 2. mars var det fire forfall, mens det var to forfall til møtet 3. mai samt at en måtte gå midt i møtet.

I 2017 har kommunestyret hatt tre møter. 31. januar var 6 av 37 borte, mens 6 av 37 meldte forfall til møtet 14. mars. 4. april var 8 av 37 borte, og da var ikke kommunestyret fulltallig fordi bare 7 vararepresentanter kunne framskaffes til møtet.