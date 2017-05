Gjør klart til sommeren på Øysand

Sannsynligheten tilsier at det også i sommer kan bli vær til både å bade og sole seg, og da er Øysand et yndet sted å være for mange, både fra Melhus, Skaun og Trondheim, og en del som kommer lengre ifra.

Dugnad på stranda

På lørdag var det dugnad for å gjøre stranda klar til nettopp dette, og initiativet kom fra Øysand Camping. Øysand velforening stilte med grillmannskap, og rundt 50 ryddevillige mennesker stilte opp og gjorde stranda til et triveligere sted å være.

De fant både plast, metall, bildekk, treverk med spiker i og mye mer, og ved hjelp av traktor fikk de tatt opp en del rekved og tang som har vært inntullet i plastikk og tauverk.

Melhus speidergruppe deltok på ryddedagen, og i tillegg ble en gjeng fra kajakklubben med og hjalp til med å få et stort tre som hadde blitt dratt ut i sjøen, inn til bredden igjen.

–Vi fikk ryddet hele stranda, helt opp til fuglereservatet, forteller Sarah Abrahamsen, styremedlem i Øysand Camping.

Nasjonal ryddedag

Hun opplyser om at det ikke bare var på Øysand det ble ryddet på lørdag, for dagen var nemlig den nasjonale strandryddedagen, en dag som blir mer og mer viktig i vårt forbukssamfunn.

Ifølge «Hold Norge Rent» dør en million sjøfugl og 100.000 marine pattedyr på grunn av marin forsøpling. Samtidig havner over åtte millioner tonn plast i havet årlig, og ifølge World Economic Forum vil det innen 2050 være mer plast enn fisk i verdenshavene.

«Alle som rydder langs kysten på strender, øyer, havbunner m.m. bidrar derfor i kampen mot marin forsøpling,» skriver Øysand camping på sin facebookside.

Øysand Camping rydder imidlertid ikke bare en gang i året, forteller Abrahamsen, men har ukentlige oppryddinger langs øysandstranda gjennom hele året. På Strandryddedagen ønsker de i tillegg å få med flere som benytter både campingen og stranda på Øysand, og løfte opp ildsjelene som gjennom hele året plukker med seg søppel som driver i land.