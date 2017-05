Synes det er uoversiktlig ved Energiparken

Nedre del av Løvsetvegen i Melhus har redusert framkommelighet for kjørende og gående, og slik vil det bli ifølge prosjektsjef Christoffer Søbstad i Rett Hjem som er utbygger for Energiparken.

Fikk ta av veien

Trønderbladet har fått henvendelse fra flere som synes at det er uoversiktlig i området ved byggeplassen, og folk spør om hvorfor utbyggeren har fått lov til å ta deler av kjørebanen og har fått ta fortauet på den ene sida. En leser spør om det bør bli bedre sikring når det foregår såpass mye kjøring til og fra byggeplassen.

Prosjektsjef Christoffer Søbstad i Rett Hjem sier at han tar til etterretning at folk mener det kan være uoversiktlig, og han forteller at de har fått enkelte klager fra nabolaget.

- Vi satser på at vi er ferdig med å bruke deler av Løvsetvegen i løpet av juni, sier Søbstad.

Søbstad forklarer at årsaken til at utbyggeren får bruke fortauet og deler av kjørebanen, er at Rett Hjem skal oppgradere den kommunale vannledninga til Løvset slik at det blir en ny og bedre vannledning.

- Skilt er satt opp i samråd med veimyndighetene, og slik vi mener er optimalt, sier Søbstad.

Kjører feil vei

Trønderbladet har tidligere skrevet om at folk trosser et skilt og kjører mot kjøreretninga. Nedre del av Løvsetvegen er blitt enveiskjørt, og prosjektsjef Søbstad forteller at det er noen som kjører feil vei.

Når det gjelder varetransport av varer, sier Søbstad at det er en byggeplass slik at det nødvendigvis må bli en del kjøring til og fra.

- Vi har som mål at alt skal gjøres forsvarlig, sier Søbstad.

Mener folk må godta dette

Virksomhetsleder Jakob Storrø i Melhus kommune viser til at det er sikring i form av gjerder, og at det er satt opp skilt. Når det gjelder aktivitet helt innpå Løvsetvegen, forklarer Storrø at det er regulert slik at hele tomta skal utnyttes og at det er nødvendig å gå litt utenfor for å sikre byggegropa og av hensyn til vannledninga.

- Melhus sentrum vil jo utvikle seg over tid, og det må vi bare innse hele gjengen. Byggeaktivitet vil medføre andre kjøremønstre, og kan gi ulemper. Det vil bli omkjøringer og da kan det bli økt trafikk i andre gater, sier Storrø.

Storrø mener at dersom folk følger skiltinga, skal det gå greit.