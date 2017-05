Forkastet anken fra drapssiktet 27-åring

I dag fredag har Frostating lagmannsrett forkastet anken fra 27-åringen fra Melhus som er siktet for å ha drept Råger Holte på Ler.

Siden januar

27-åringen anket på stedet da Sør-Trøndelag tingrett bestemte at 27-åringen skal sitte fire uker til i varetekt. 27-åringen har sittet i varetekt siden 25. januar da han ble pågrepet mistenkt for å ha drept Råger Holte med kniv.

Drapssiktet anmeldt for vold i fengselet Tingretten har bestemt at 27-åringen får fire nye uker i varetekt.

Anmeldt for vold i Trondheim fengsel

Tingretten og politiet mente det var gjentakelsesfare om 27-åringen ble løslatt, og politiadvokat Kari Bjørsnøs i Trøndelag politidistrikt forteller at 27-åringen er blitt anmeldt av Trondheim fengsel etter at han slo en innsatt i ansiktet med knyttet neve. I tillegg skal melhusbyggen ha truet ansatte ved å si at han vurderte å slå dem ned betjenter om han ikke få medisin. Tidligere er mannen dømt for vold, og han skulle i vinter ha møtt i tingretten tiltalt for blant annet å ha sparket til fastlegen fordi hun ikke ville skrive ut medisinen (Sobril) til ham.

27-åringen har ikke erkjent straffeskyld, og forsvarer Arve Opdahl mener at 38 år gamle Råger Holte var i live da 27-åringen dro fra huset. De to var nære venner, og 27-åringen har bodd en del sammen med Holte, opplyser Opdahl. I boligen på Ler som Holte leide, skal det ifølge forsvareren og politiet ha vært slåssing der det ble brukt ulike gjenstander. Ifølge Opdahls støtteskriv til lagmannsretten, er det ikke utelukket at det kan ha vært en annen gjerningsmann selv om det ikke er funnet annet blod eller DNA fra andre enn 27-åringen og Råger Holte.

Politiet har ikke villet gi detaljer om kniven de mener Holte ble drept med.

Lagmannsretten er enig med tingretten om at det er nødvendig med ytterligere varetektsfengsling for å hindre at 27-åringen begår nye straffbare handlinger, og mener det er skjellig grunn til mistanke mot 27-åringen.

Om anke videre

- Vi tar avgjørelsen til etterretning. I neste uke blir det vurdert om det foreligger mulighet for å anke videre, opplyser advokat Opdahl til Trønderbladet.

Opdahl viser i støtteskrivet til at 27-åringen ikke er dømt for tiltalen han skulle i retten for i vinter, og han mener at handlinger som spark i albuen og spytting i ansiktet ligger på et annet nivå enn en drapssiktelse. 27-åringen har erkjent at han har slått til en annen innsatt, og forsvareren mener handlinga skyldes at 27-åringen er frustrert over å måtte sitte fengslet og uten tilgang til medisinen han tidligere har brukt.

Opdahl har en gang anket til Høyesterett, men Høyesterett ville ikke behandle anken.

Les mer om etterforskninga

Politiet har opplyst at 27-åringen ikke er blitt avhørt på nytt i de fire ukene som har gått siden forrige fengslingsmøte, men at han har gått gjennom tre tidligere avhør. Ifølge politiadvokat Kari Bjørsnøs går etterforskninga mot slutten, og at målet er få rettssaken opp til høsten om det blir tatt ut tiltale. Politiet har bedt om en rettspsykiatrisk undersøkelse, og vil blant annet få vurdert om 27-åringen er tilregnelig og om det er aktuelt med påstand om forvaring om det blir rettssak.