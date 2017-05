Vil ha betinget fengsel etter dødsbrann

Aktor Aage Sliper Midling har lagt ned påstand om 90 dagers betinget fengsel og ei bot på 20.000 kroner for daglig leder Belinda Skibnes Ramberg etter dødsbrannen ved Trondheim Bil-Demontering 26. mai 2015. I tillegg mener aktor at Trondheim Bil-Demontering skal betale et forelegg på 650.000 kroner. Videre vil aktor at Skibnes Ramberg og foretaket betaler saksomkostninger, og at omfanget av disse fastsettes av tingretten.

Forelegget er redusert i forhold til tiltalen som lød på en million kroner, og aktor viste i Sør-Trøndelag tingrett til at bedriften hatt et regnskapsunderskudd på en million kroner i fjor samt at bedriften hadde mindre innestående på konto ved årets slutt enn i starten av 2016. Aktor har også vist til at saken har vært en tung belastning for daglig leder, og at det har tatt nesten to år før saken kom opp i retten.

Gir kompensasjon

Forsvarer Frode Wisth opplyste da rettssakens siste dag startet at erstatningskravene er trukket, og at Belinda Skibnes Ramberg vil gi en kompensasjon som er høyere enn erstatningskravene. Avtalen er taushetsbelagt, og det er ikke sagt høyt i retten hva erstatningskravene ville bli på. Samtidig understreker forsvareren at viljen til å gi kompensasjon, ikke innebærer erkjennelse av skyld.

Brannen 26. mai 2015 førte til at Leif Høvik døde av skadene han pådro seg, og to ansatte ble sterkt brannskadd. Rettssaken startet i mars, og ble stoppet av dommeren som ville ha inn en ny sakkyndig. Tirsdag denne uka kom rettssaken i gang igjen, og det har vært en rekke vitneprov og uttalelser fra sakkyndige.

De sakkyndige mener at bruken av en truck startet brannen, og at det oppsto bensinlekkasje etter at en tank falt ned fra reolsystemet som var bygd i bedriften. Retten har fått høre hva som kan ha skjedd den fatale dagen. Ifølge ansatte var noen igjen fordi det skulle være tilsyn fra Arbeidstilsynet dagen etter. Ansatte sto i ekspedisjonen da de hørte et dunk. To ansatte løp inn i tankrommet, og Håvard Lystad har fortalt at han to ganger forsøkte å tette bensinlekkasjen. Så hørte han noen si flamme, og kastet seg bakover.

Tung tid

På rettssakens siste dag fortalte Belinda Skibnes Ramberg retten om den tunge tida etter brannen, og hun fortalte gråtende hvor vanskelig det har vært både når konsekvensene av ulykka, det å være tiltalt, medieomtale og det hun kalte netthets.

Mange tilhørere er til stede i retten, og deriblant Svein Børge Hustøft og Håvard Lystad som ble meget alvorlig brannskadd. Begge har synlige skader etter den eksplosjonsartede brannen i tankhallen.