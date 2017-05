Drapssiktet anmeldt for vold i fengselet

Den drapssiktede 28-åringen fra Melhus er anmeldt av Trondheim fengsel for å ha slått til en annen innsatt i luftegården i Trondheim fengsel der han sitter i varetekt. Dette skal ha skjedd 28. mars. I tillegg skal han ifølge politiadvokat Kari Bjørsnøs i Trøndelag politidistrikt, ha sagt til ansatte i fengselet at han vurderer å slå ned betjenter om han ikke får medisin.

Vil ha fire nye uker i varetekt Politiet nærmer seg avslutninga i etterforskninga av drapet på 38 år gamle Råger Holte, og i dag er det nytt fengslingsmøte.

Dette er momenter som gjør at politiet mener det er gjentakelsesfare om den drapssiktede settes fri av Sør-Trøndelag tingrett. 28-åringen er siktet for å ha drept Råger Holte med kniv, og 28-åringen har en tidligere dom for vold samt er tiltalt for å ha vært voldelig mot fastlegen fordi hun ikke ville skrive ut medisin.

I dag bestemte dommer Brynjulf Moe i Sør-Trøndelag tingrett at 28-åringen skal sitte fire nye uker i varetekt. 28-åringen anket på stedet.

Forsvarer Arve Opdahl avviser at det er gjentakelsesfare, og han mener 28-åringen er frustrert over siktelsen.

- Det er tross alt en nær venn av ham som er død, sier Opdahl.

Politiet ønsket fire nye uker i varetekt for 28-åringen,mens forsvareren mener at 28-åringen kan settes fri mot meldeplikt. Politiadvokat Bjørsnøs har opplyst at politiet ønsker en rettsmedisinsk undersøkelse av 28-åringen, og at det må vurderes om 28-åringen er tilregnelig.

- Hvis rettspsykiaterne mener at han er tilregnelig, ønsker vi å få vurdert fare for ny vold og om det er aktuelt med forvaring i stedet for fengselsstraff om det blir tatt ut tiltale, sier Bjørsnøs.

Til dagens fengslingsmøte har forsvarer Arve Opdahl tatt med advokat Kolbjørn Lium, og har varslet at det er aktuelt å stille med to forsvarere om det blir rettssak.

- Det er mange dokumenter å sette seg inn i, og en svært alvorlig sak, sier advokat Lium.

I saken skal det være over 3000 dokumenter ifølge politiet.