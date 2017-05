Vil ha fire nye uker i varetekt

Under fengslingsmøte for den drapssiktede 28-åringen fra Melhus på torsdag, vil politiet politiet om fire nye uker i varetekt ifølge politiadvokat Kari Leira Bjørsnøs.

28-åringen er siktet for å ha drept 38 år gamle Råger Holte på Ler i januar.

- Gjentakelsesfare

Begrunnelsen fra politiets side er gjentakelsesfaren. Den drapssiktede mannen er tidligere dømt for vold, og skulle i vinter ha møtt i tingretten tiltalt for voldsbruk og trusler.

- Vi er redd for at siktede kan begå nye voldshandlinger om han settes fri, sier politiadvokat Bjørsnøs i Trøndelag politidistrikt.

25. januar ble Holte funnet død i hjemmet sitt. Ifølge politiet og 28-åringens forsvarer, var det slagsmål i boligen. 28-åringen har ikke erkjent straffeskyld. Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 25. januar.

Den drapssiktede mannen har tidligere anket på stedet til Frostating lagmannsrett når tingretten har gitt ham nye uker i varetekt, og en gang bad advokat Arve Opdahl Høyesterett om å behandle ankesaken uten å nå fram. Lagmannsretten har gjentatte ganger forkastet anken.

Drapssaken kan komme opp til høsten Politiet regner med å ha etterforsket ferdig knivdrapet på Ler i løpet av mai, mens forsvareren mener at det må finnes 1–2 gjerningspersoner som politiet ikke har fokusert nok på.

- Han erkjenner ikke straffeskyld, og vil be om løslatelse, opplyser advokat Arve Opdahl.

Etterforskninga

Politiadvokat Bjørsnøs opplyser at faren for bevisforspillelse ikke lenger er til stede.

- Etterforskninga er vi ikke ferdig med, men vi tar sikte på å være ferdig i løpet av mai. Vi venter fortsatt svar på prøver, mens vi går mot slutten for vitneavhør. Siden etterforskninga går mot slutten, er vi ikke på jakt etter konkrete tips, sier Bjørsnøs.

Politiet mener at 28-åringen er hovedmistenkt. To til er siktet i saken, og Bjørsnøs sier at siktelsen mot dem vil bli opprettholdt av praktiske grunner. Rettssak mot den drapssiktede 28-åringen er ikke berammet ennå, men Bjørsnøs forteller at politiet tar sikte på at statsadvokaten vil ta kontakt med tingretten i løpet av kommende uker for å få berammet rettssaken.

Kniven

Tidligere har politiet opplyst at en kniv er drapsvåpenet.

- Vi ønsker ikke å opplyse om hvilken type kniv det er eller hvordan Holte ble drept. Den endelige obduksjonsrapporten er ikke kommet ennå, sier Bjørsnøs.

28-åringen er ikke blitt avhørt av politiet i løpet av de siste fire ukene, og det siste avhøret av ham var i forkant av forrige fengslingsmøte for fire uker siden.

- Vi har ikke følt behov for nye avhør, men det er fortsatt ting vi ønsker å spørre ham om, sier Bjørsnøs.

Politiet har bedt om en rettspsykiatrisk undersøkelse av den drapssiktede 28-åringen, og Bjørsnøs opplyser at politiet har bedt om at det kommer en erklæring innen 15. juni.

Boligen som Råger Holte leide på Ler, er fortsatt ikke frigitt av politiet.