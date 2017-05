Tror ulykkestanken skled av reolen

I Sør-Trøndelag tingrett har professor Arne Aalberg fra NTNU i dag onsdag forklart retten at en mulig forklaring på hva som startet storbrannen hos Trondheim Bil-Demontering, var at en av tankene med bensin forflyttet seg noen centimeter og deretter skled ned fra reolsystemet.

Melketanker

Bensin var lagret på melketanker, og en av de ansatte bygde reolsystemet inne i tankhallen. Professoren som er sakkyndig i retten, omtalte reolsystemet som en litt på sparket-løsning som en ingeniør ikke ville ha utført. Tankene lå i to etasjer, og professor Aalberg tror at den ansatte glemte å sveise fast en av tankene. De andre tankene var sveiset fast. Aalberg har ikke slått fast en endelig konklusjon av hva som kan ha startet brannen, men har lansert forklaringer. En av dem er at en tank kan ha forskjøvet seg.

Forflytting

Selv en så liten forflytting som fem centimeter, kunne få store konsekvenser ifølge den sakkyndige. Tanken som ikke var sveiset fast, gled framover av ukjente årsaker. Aalberg luftet tanken om rystelser i hallen. Da tanken skled framover, løsnet en slange som forbandt to tanker sammen og bensin lekket ut.

Professor Aalberg har også opplyst at det er utført flere sveiser, og at en av sveisene gikk av. Ifølge Aalberg var reolsystemet dimensjonert for paller, og skulle være sterk nok for tankene med bensin. Den sakkyndige mener at sveisinga ikke var fagmessig utført.

Ifølge flere vitner var det sluk i rommet. Ansatte har fortalt at de fikk lov til å tappe bensin til egen bil.

Ansatt Håkon Lystad fortalte i retten i går at han hørte et dunk og løp inn i tankrommet. Der forsøkte han å stoppe lekkasjen, men måtte gi opp. Lystad ble meget alvorlig brannskadd.

Anne Steen Hansen er oppnevnt som sakkyndig nummer to, og hun sier at det burde ha vært en branncelle i bygget for å hindre at brannen spredte seg.