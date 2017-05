Ny dag i retten etter dødsbrannen

I dag onsdag fortsetter rettssaken der daglig leder Belinda Skibnes Ramberg ved Trondheim Bil-Demontering på Øysand er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven. I tillegg er bedriften ilagt et gebyr på en million kroner.

Kompensasjonen

Daglig leder Skibnes Ramberg har ikke erkjent straffeskyld. Tirsdag opplyste forsvarer Frode Wisth at pårørende og etterlatte får utbetalt en kompensasjon, men at dette ikke betyr at hun erkjenner straffeskyld. Forsvareren understreker at det ikke gis erstatning, men kompensasjon. Hva kompensasjonen går ut på, vil ikke verken forsvareren eller bistandsadvokat Trond Sivertsvik si noe om. Under rettssaken er det ikke blitt fremmet noe beløp fra bistandsadvokatenes side. Ansatt Håkon Lystad som ble meget alvorlig brannskadd, sa i retten på tirsdag at han ikke fremmer erstatningskrav. Han er fortsatt under behandling for brannskadene han pådro seg.

Ansatte

I salen sitter flere av de ansatte ved Trondheim Bil-Demontering på tilhørerbenken. En av tilhørerne er Svein Børge Hustøft som nylig hadde startet i bedriften i 2015. 26. mai det året oppsto det en eksplosjonsartet brann. Hustøft ble meget alvorlig brannskadd, og sitter i rullestol.

- Det går framover, men sakte, sier Hustøft som er på rehabiliteringssenter.

Utover det han har fortalt tidligere, ønsker han ikke å si så noe mer.

Etter at saken ble stanset i mars, er det hentet inn en ny brannsakkyndig, og både den nye og den tidigere oppnevnte skal forklare seg i retten i dag. De to sakkyndige er Arne Aalberg og Anne Steen Hansen.

Løp inn i hallen

Flere ansatte vitnet på tirsdag, og Håkon Lystad fortalte at han hørte et dunk og så løp inn i tankhallen sammen med en annen. Inne i hallen forsøkte han flere ganger å få stoppet bensinlekkasjen.

Bensin var lagret på melketanker inne i hallen. En ansatt fortalte i retten på tirsdag at han kjørte truck inn i hallen for å forsøke å rette opp en tank som skal ha bekket. Tankene skal ha stått i et reolsystem. Ifølge en ansatt som vitnet, var det ikke egen risikovurdering for hallen. Tidigere hadde bedriften ifølge ansatte hatt brannøvelse, og en gang tente brannvesenet på en bil slik at ansatte skulle få øve seg på slukking. Trondheim Bil-Demontering hadde hatt små branntilløp tidligere ifølge en ansatt.

I dag har et vitne fortalt om leveransen av de 16 stållengdene firmaet leverte til Trondheim Bil-Demontering, og han sier at ingen av stållengdene var sveiset.