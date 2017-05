Gir en minnelig kompensasjon etter Øysand-brannen

- Det betales ikke ut erstatninger, og det er enighet om det gis en kompensasjon, sier advokat Frode Wisth som er forsvarer for Belinda Skibnes Ramberg.

Hva kompensasjonen går ut på, vil Wisth ikke si noe om. Wisth sier at det ikke foreligger noen innrømmelse av skyld, og at det derfor ikke brukes ordet erstatning.

Ikke erstatningskrav

Ramberg er daglig leder for Trondheim Bil-Demontering, og er tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven. Etter at rettssaken ble stanset av dommeren i mars, kom den i gang igjen i dag tirsdag.

Verken under de første to dagene eller i dag, er det fremmet erstatningskrav på vegne av etterlatte til Leif Høvik som døde av brannskadene han pådro seg eller på vegne av Svein Bjørge Hustøft og Håvard Lystad som ble meget alvorlig brannskadd. I stedet er det ifølge Wisth inngått en avtale om kompensasjon.

I retten i dag understreket Håvard Lystad at han ikke fremmer krav om erstatning. Lystad løp sammen med en annen ansatt, inn i tankhallen da han hørte et dunk. Han forklarte at han flere ganger forsøkt å få stoppet lekkasjen. Under brannen fikk han omfattende brannskader, og har fått langvarig behandling. Lystad ønsket ikke å bli fotografert av pressen.

- Vi er fornøyd med at det ikke ikke skal brukes ordet erstatning, men at det gis en kompensasjon. Avtalen er taushetsbelagt, sier forsvarer Frode Wisth.

Hva skjedde?

Daglig leder Belinda Skibnes Ramberg har hele tida nektet straffeskyld, og forsvarer Wisth mener det er innlysende hva som forårsaket brannen 26. mai 2015. Tidligere har det kommet fram at bensin ble lagret på melketanker, og at det oppsto en lekkasje.

- Tanken bekket på grunn av materialsvakhet. En kan aldri forsikre seg mot arbeidsulykker, sier Wisth.

En bjelke brakk i to, og spørsmålet har vært om den ikke var sterk nok til å holde tanken på plass.

Når det gjelder aktor Aage Sliper Midlings gjentatte spørsmål om HMS-tiltak ved bedriften og skriftlig dokumentasjon, forklarer forsvarer Wisth at de ansatte var praktikere. Flere har i retten i dag snakket om at de ikke var så glade i skriftlig materiale, men at de var fullt ut klar over faren ved bensinlekkasje.

Bensinen var lagret i tanker inne i et tankrom, og ansatte har sagt at de var klar over at bensin kunne være farlig.

Trucken

Forsvarer Wisth mener det kan ha vært trucken som forårsaket at bensindampen ble antent. En ansatt fortalte i retten i dag at han kjørte trucken inn i hallen der tankene sto. Trucken skal ha blitt brukt for å få retten opp tanken som hadde bekket. Han fortalte at han var blant ansatte som hadde fått ta bensin til egen bil fra den bensinen som ble avtappet biler som skulle vrakes. Ansatte fikk ifølge vitneforklaringer, kjøre egen bil enten helt eller delvis inn i hallen der tankene sto.

En elsikkerhetsingeniør fortalte at brannstedet ble undersøkt etterpå, men at det var veldig utbrent der.

Godt skussmål

Wisth har hentet inn flere vitner som i dag har gitt daglig leder Skibnes Ramberg godt skussmål. Disse jobber selv innen bilinnsamlingsbransjen, og Leif Nybø som har vært generalsekretær i Norges bilinnsamlers forening, sa i sitt vitnemål blant annet at Skibnes Ramberg hadde fokus på å utvikle bedriften profesjonelt. Nybø har flere ganger besøkt Trondheim Bil-Demontering, og sa også at Skibnes Ramberg var kvinne i et mannsdominert miljø. Nybø forklarte at Skibnes Ramberg var ung da hun tok over Trondheim Bil-Demontering, og at hun sørget for å få opplæring.

- Helt fra starten lot jeg meg imponere over henne, sa Nybø.

Trønderbladet spurte bistandsadvokat Trond Sivertsvik da dagens rettsmøte var over, og Sivertsvik ville ikke si annet enn at det var inngått forlik. Sivertsvik konstaterte at den andre bistandsadvokaten ikke var til stede i retten. Trønderbladet har også forsøkt å få kommentar fra pårørende som var til stede under dagens rettsmøte, og de ønsket ikke å komme med kommentarer utover at de følger spent med saken.