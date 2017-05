Biler overtar lekeplass

Protestene fra familien Smistad på Karivolleln ble ikke lyttet til da Melhus formannskap behandlet Statens vegvesens søknad om å få anlegge en pendlerparkering på Brubakken i Melhus.

Statens vegvesen har søkt om å ta lekeplassen vegvesenet har opparbeidet ved dagens pendlerparkering på Brubakken, til ny pendlerparkering siden det er stor etterspørsel etter parkeringsplasser for pendlere i Melhus. Lekeplassen ble til etter at ny E6 ble bygd utenom Melhus sentrum. Den nye pendlerparkeringa kan ifølge byggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen, få 40-50 parkeringsplasser.

Lekeplassen på Brubakken kan bli fylt med biler Unger og foreldre reagerer på lekeplassen blir omgjort til pendlerparkering uten at de får et nytt sted å leke.

– Trist, sa Sunniva (9) om at lekeplassen på Brubakken kunne bli tatt til pendlerparkering fordi enda flere skal reise kollektivt.

Pappa Fredrik Smistad fortalte i Trønderbladet at familiens tre barn har brukt lekeplassen, og at det ikke finnes så mange alternativer i nærheten. Den nærmeste lekeplassen er flere kilometer unna.

Ny pendlerparkering i Melhus Statens vegvesen vil etablere midlertidig pendlerparkering i Melhus, mens pendlerparkeringa på Klett er i det blå.

Under formannskapsmøtet mente Berit Wold Fjelle (Ap) at ungene kan gå til en privat lekeplass som skal opparbeides som en del av et lite privat boligfelt på Brubakken.

- Jeg tror ingen kaster ut ungene selv om de ikke bor i boligfeltet, sa Fjelle.

Planlegger nye boliger på Brubakken Nord for Melhus sentrum skal det bygges rekkehus og en tomannsbolig.

Jan Arne Bremnes (KrF) foreslo at Melhus kommune skal ta initiativ til et samarbeid med Statens vegvesen for å få opparbeidet en ny lekeplass et annet sted. Dette ble vedtatt.