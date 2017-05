– Prøver å få booket et nytt møte

Det kom ikke særlig mye nytt ut av det lukkede møtet på Norsk Kylling torsdag.

Tilbakeholden Stokbakken: Intet nytt fra Engan

Lukket møte

Som Trønderbladet skrev, hadde den politiske og administrative ledelsen i Midtre Gauldal kommune et møte med ledelsen i Norsk Kylling. Dette skjedde etter at den offisielle delen av besøket var over, da formannskapet var på bedriftsbesøk hos storbedriften.

Ordfører Sivert Moen forteller at møtet var en «intern orientering oss imellom». Han sier de prøver å få booket enda et nytt møte med ledelsen om ikke så altfor lenge.

– Er det for å holde saken varm?

– Det er for å prøve å komme med nye innspill, slik at de kan se hvordan vi tenker rundt utviklingen av Støren næringsområde som helhet. Før de tar en beslutning, sier Moen.

Eksternt firma

– Er de tilbakeholdne med informasjon til dere?

– Som jeg oppfatter det, er jobben med å velge lokasjon mer eller mindre satt bort til selskapet NHP Eiendom AS, blant annet eid av Reitan eiendom AS. Det er de som egentlig går gjennom og vurderer de forskjellige områdene.

– Er det en ulempe for dere, at de som bestemmer ikke har de lokale brillene på?

– Nei, jeg ser ikke det som et spesielt problem. Til syvende og sist er det eierne som bestemmer.