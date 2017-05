En motorsyklist ble om formiddagen 1. mai stanset av en politipatrulje i Kvål sentrum. I forkant hadde motorsyklisten kjørt forbi flere biler på E6 i høy hastighet.

Operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt opplyser at politiet ikke klarte å få tatt hastighetsmåling av motorsyklisten slik at det ikke var mulig for politiet å gi motorsyklisten annen reaksjon enn muntlig pålegg.