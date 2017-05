Pågrep mistenkt for ruskjøring

En mann i 30-årene er pågrepet av politiet mistenkt for blant annet ruskjøring. Rett før klokka 07 1. mai ble en kollisjonsskadd bil funnet på en fylkesvei på Hovin. Ifølge politiet førte funnet av bilen til at mannen ble pågrepet mistenkt for blant annet ruskjøring.

Operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt forteller at politiet fikk melding klokka 06.51 om at det var funnet en kollisjonsskadd bil på fylkesveien. Bilen var forlatt.

Politiet sporet opp hvem som kunne ha kjørt bilen, og dro hjem til mannen som bor i nærheten.

- Vi vet ikke om det var flere i bilen, men har ikke indikasjoner på at det var det, sier Volden.

I bilen ble det funnet blod, og mannen som skal ha kjørt bilen, hadde ifølge politiet skade på hode og arm. Klokka 09.37 ble mannen pågrepet mistenkt for ruskjøring.

- Mannen har ikke førerkort, og det er ikke han som eier bilen. Videre etterforskning vil vise hvordan han har fått tak i bilen, sier Volden.

Ifølge operasjonslederen er den pågrepne en kjenning av politiet.

I tillegg til mistanke om ruskjøring, er mannen også anmeldt for kjøring uten førerkort og for brudd på veitrafikkloven om å varsle politiet ved trafikkulykke som har medført personskade.