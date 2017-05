Oppslutning om tog og taler

Markeringa av 1. mai skjedde på tradisjonelt vis med 1. mai-frokost, tog, taler og så til slutt kveldsmat med også åndelig føde.

Om flyktninger

I Folkets Hus på Kvål holdt sambygdingen Annar Gravråk (20) appell, og han fortalte at han har vært med på 1. mai-frokosten i det 111 år gamle bygget siden han lærte seg å gå. Annar Gravråk er nestleder i Sør-Trøndelag AUF, og sitter i Melhus kommunestyre.

– Da dette bygget ble bygd, var Norge et veldig annerledes land enn det er i dag. Stemmeretten var forbeholdt menn, arbeidsfolk hadde nesten ingen rettigheter, vanlige folk hadde ikke rett på skolegang og Norge var ett av Europas fattigste land. Vi har en regjering som omtaler mennesker som lykkejegere, som forsøker å tegne et bilde av at flyktninger og asylsøkere bæres inn i landet vårt på gullstol når virkeligheten viser oss at de blir båret livløse i land på øyene i Hellas, sa Gravråk.

Bystyrerepresentant Sara Shafighi satt ved siden av Gravråk under 1. mai-frokosten, og forteller til Trønderbladet at hun hadde anbefalt Gravråk om ikke å bruke ordet kjerring i talen slik AUF-leder Mani Hussani gjorde i sin 1.mai-tale i Folkets Hus på Kvål i fjor. Etter at Trønderbladet omtalte talen der Hussaini kalte statsråd Sylvi Listhaug for ei kjerring som burde kastes "på hue ut av regjeringa", gikk uttalelsen hans i medier landet rundt.

Årets unge talere var atskillig mer forsiktig i ordbruken. 21-åringen fra Trondheim bystyre holdt appell under 1.mai-frokosten på Støren og under kveldsmaten i Hovin samfunnshus.

Øvrige talere i Melhus var stortingsrepresentant Pål Sture Nilsen (Ap), Terje Pedersen fra LO Gauldal, nestleder Tor-Arne Solbakken fra LO, varastortingsrepresentant Aud Herbjørg Kvalvik (SV) og ungdomssekretær Amund Losen Moholdt fra LO.

Langt tog

Årets 1. mai-tog i Melhus sentrum var fyldig. Før toget gikk ut i hovedgata, la Annar Gravråk ned blomster ved bautaen for de falne. Melhus janitsjarkorps spilte før avmarsj fra Kroaparken, i toget og ved rådhuset.

Det var ikke flust med paroler, men AUF bar parolen med teksten «Vi skal bygge landet» mens SV hadde en parole der de tok et oppgjør med Forskjells-Norge. Etterpå var det appeller og taler ved bautaen for den store arbeiderpartihøvdingen Martin Tranmæl fra Melhus, og siden fortsatte 1.mai-arrangementet med taler og kveldsmat.