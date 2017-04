Melhusrussen uten oppholdstillatelse

I år står melhusrussen uten et sted å være etter at verken Melhus videregående skole eller Melhus kommune vil la russen sette opp et telt ved skolen. Heller ikke Cuba får russen benytte, forteller russepresident Jørgen Gravråk (19).

Hvor skal russen være? Vi som går på Melhus videregående skole, skal være russ om en uke.

Gravråk forteller at melhusrussen totalt består av 220 personer, og at omtrent 110 er rødruss.

Desperat jakt

- Vi er på desperat jakt etter et felles sted å være, og vi er lutter øre om noen har tips eller kan hjelpe oss. Får vi et sted å være, tror jeg at årets russ vil være mer forsiktig og flinkere til å rydde enn tidligere russ, sier Gravråk.

Den eneste tillatelsen russen har fått til å ha russefeiring på skolens område, er dåpen. Svartrussen hadde dåp lørdag kveld, og rødrussen skal ha søndag kveld. Begge deler er i den store trappa utenfor skolen.

- En kan ikke se tegn til at svartrussen har vært her, sier Gravråk og skuer utover skoleområdet.

Les også: Melhusrussen samlet inn til kreftsaken

Fikk avslag

Tidligere fikk russen sette opp et stort telt ved Melhus videregående skole, og da på et friområde som Melhus kommune nylig har kjøpt etter å ha leid det. Melhus videregående skole sa nei til russefeiring på skolens område, og virksomhetsleder Morten Børseth i Melhus kommune sa tidligere i uka til Trønderbladet at kommunen stiller seg solidarisk med Melhus videregående skole. Det innebærer nei til oppholdstilatelse for russen ifølge Børseth. Børseth sier at russen er bedt om å se på foresattelista for å se om det er noen av foresatte de kan spørre om sted å samles.

Russen ryddet opp etter seg Turgåere reagerte på hvordan det så ut i russecampen på Cuba, og så tok svartrussen tak i søpla.

Det har kommet klager på russefeiringa på grunn av bråk og forsøpling, og det har også vært hærverk knyttet til teltet. Russen har også møttes på steder som Cuba og ved gapahuken til Melhus jeger- og fiskeforening.

Les også: Russ ble slått ned

Russepresident Gravråk har forståelse for at noen klager på russefeiringa, men han synes det er surt at tidligere års feiring skal gå utover årets russ.

Russ midt i veien - Gjenforent med sine mødre.

Snakket med lensmannen

- Vi har vært i samtale med lensmannen, og vi fikk spørsmål om hvilke planer vi har. Politiet sa også at det er best at alle er på en plass, og det handler om sikkerheten. De foreslo at vi kunne spørre en grunneier om å få være der en kveld, og en annen grunneier om tillatelse til å komme dit en annen kveld, sier Gravråk.

Les også: Russ gikk på motorveien

Gravråk forteller at de har spurt mange om å få bruke et sted til russetreffsted, og at de så langt ikke har lyktes med å få ja.

- Det ideelle hadde vært å ha et sted i nærheten av bussholdeplass, og som ikke er så langt unna skolen. Det bør være en plass der vi ikke forstyrrer noen. Det er artigere at vi kan treffes alle sammen, sier Gravråk.

Alternativet til felles feiring, er at russen treffes i grupper hos hverandre og det synes Gravråk ikke er det beste. Gravråk forteller at melhusrussen pleier å delta på arrangementer i byen, men at de gjerne vil treffes på forhånd og at det da er fint å kunne ha treff på et felles sted i Melhus.

Melhusrussen har ikke hatt noen tradisjon med russebuss, og Gravråk peker på at tradisjonen har vært telt.