Nye Veier og skatteetaten forener sine krefter

For å sikre at leverandører og underleverandører innen anleggssektoren opptrer i samsvar med norske lover, inngår skatteetaten og Nye Veier et samarbeid.

Avtalen gjør at den statlige utbyggeren Nye Veier kan skaffe seg fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra skatteetaten om leverandører, underleverandører og ansattes lønnsforhold hos leverandørene. Målet er å utveksle opplysninger som bidrar til å sikre utbyggeren seriøse leverandører som opptrer i samsvar med norske lover og regler. Nye Veier har ansvaret for flere av de største veiutbyggingene i Norge, blant annet E6 i Trøndelag.

– Vi er opptatt av seriøsitet, og tilstreber at alle våre leverandører og underleverandører følger lover knyttet til skatter og avgifter, samt norske arbeidslivsnormer, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

Skatteetaten er svært fornøyd med at en stor statlig utbygger er med i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

– Vi vet av erfaring at dette er et virkemiddel som fører til at useriøse leverandører blir valgt bort, sier direktør i regionavdelingen i skatteetaten, Øivind Strømme. Skatteetaten har tidligere inngått lignende avtaler om informasjonsutveksling med Statsbygg, Bane Nor og Oslo kommune.