Tirsdag kveld arrangerer Melhuslista folkemøte om eldreomsorg, og møtet er på Buen omsorgssenter.

Styreleder Marvin Wiseth fra Seniorsaken, Sigrid Moum fra Livsglede for eldre, assisterende rådmann Trude Skjelvan Wikdahl og Melhus eldreråd er gjester. Rune Brattset er også invitert, og kommer hvis det passer slik i forhold til andre oppdrag.

Konferansier er Tore Johansen som er en av fire innvalgte i kommunestyret for Melhuslista.

- Eldreomsorg angår jo oss alle, sier Sigmund Gråbak, gjenvalgt leder for Melhuslista.

Folkemøte om eldreomsorgen Melhuslista mener at eldre ikke er syke, og har invitert Marvin Wiseth til folkemøtet 2. mai.

Melhuslista ønsker å sette prosjektet «100 år i eget hjem» i fokus, og vil la de frammøtte få høre om hva dette prosjektet innebærer. Økning i antall eldre i årene framover fører til at Melhus kommune er i gang med å forberede folk på at de må klare seg hjemme lenger, og at blant annet teknologi kan være veien å gå for å gjøre folk i stand til å klare seg uten sykehjemsplass.